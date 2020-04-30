شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365 يكشف ..كيف انتقم الأهلي من الإسماعيلي بعد فوز الدراويش بدوري 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 ، أن النادي الأهلي انتقم من فريق الإسماعيلي بعد فوز الدراويش بلقب بطولة الدوري في 2002 في بطولة كانت الأمتع و التي شهدت الفوز التاريخي للأهلي 6 / 1 على الزمالك و تعادل الأهلي و الإسماعيلي 4 / 4 في مباراة من اللقاءات الأمتع كرويا على مدار تاريخ الدوري المصري.

كشف محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الأهلي انتقم من الإسماعيلي بعدها عقب الفوز ببطولة دوري 2002 ن طريق خطف اللاعبين و النجوم الكبار الذين حققو اللقب مع الإسماعيلي و هم محمد بركات و سيد معوض و إسلام الشاطر و أحمد فتحي و عماد النحاس و محمد عبدالله ليكون أكبر انتقام من الأهلي للإسماعيلي ويحقق هؤلاء اللاعبين بطولات الأهلي في السنوات التالية.

محمد شبانه فى لايف الخليج 365

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كما علق محمد شبانه على إبراهيم سعيد لاعب الأهلي الذى أطلق تصريح بأنه متفاجئ من قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب من تواجد محسن صالح في اللجنة الفنية خاصة أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل وخلافه الدائم من قيادات الأهلي ، حيث أكد شبانه أن الاختلاف في وجهات النظر في كرة القدم أمر عادي و طبيعي و محسن صالح من نجوم الأهلي القدامي.