الامارات | محمود كهربا: حمل الكور في الأهلي أفضل من الزمالك

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا: حمل الكور في الأهلي أفضل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الأهلي محمود كهربا أنه سعيد بالعودة إلى نادية من جديد مشيراً خلال استضافته في برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي”، أنه حالياً قمة في الإلتزام أثناء التدريبات والمباريات.
وكان رامز جلال قد استضاف لاعب الأهلي محمود كهربا خلال البرنامج واستغل تواجد في تصريحات صحافية نارية من اللاعب عن انتقاله من الزمالك إلى الأهلي حيث قال: “بالتأكيد الأن أفضل ليس هناك مقارنة، تدرب، أجلس، ألعب، كل شيء في انضباط والتزام حتى لو حملت الكور في الأهلي بالمنزل أفضل من الزمالك”.
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