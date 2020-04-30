الامارات | محمود كهربا مع رامز جلال: “والله العظيم طارق حامد هو الشتم”

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا مع رامز جلال: “والله العظيم طارق حامد هو الشتم” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل الفنان المصري رامز جلال ضيفه في حلقة “رامز مجنون رسمي” وكان لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق محمود كهربا، ليخرج منه تصريح قد يكون هو الأول بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري الذي اقيم في أبوظبي وشهد تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري.
وكانت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري قد شهدت أحداثاً مؤسفة بعد نهايتها وعقب اشتراك كهربا في المباراة وشهدت عقوبات مؤسفة وقاسية.
ورداً على سؤال رامز جلال عما فعله في لاعب الزمالك طارق حامد والتعدي عليه بالضرب، قال كهربا: “والله العظيم طارق هو الشتمني بعد ما طلبت منه اللعب بدون ضرب”.
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