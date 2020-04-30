شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة المحترفين الفرنسية رسميًا تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، عقب اجتماعها اليوم الخميس، في ضوء القرار الذي تم اتخاذه بعدم استئناف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قد وضعت في وقت سابق خطة لاستئناف الموسم في يونيو، إلا أن رئيس الوزراء إدوار فيليب أعلن عدم إمكانية تنفيذ تلك الخطة في ظل منع إقامة المناسبات الرياضية في البلاد حتى بداية شهر سبتمبر القادم.

وكان قرار تتويج باريس سان جيرمان وتحديد مراكز الفرق قد اتخذ بناء على متوسط النقاط التي حصل عليها كل فريق حتى توقف المسابقة، ما يعني حصول كل من مارسيليا ورين على فرصة المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم.

وفي المقابل، سيهبط كل من أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية على أن يصعد كل من لانس ولوريان إلى الدرجة الأولى الموسم القادم.