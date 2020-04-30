شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: «هقعد في الأهلي حتى لو هاشيل كور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إنه «أنا اهلاوي ومن ساعة ما روحت النادي الاهلي ملتزم بالتمارين».
وأضاف كهربا، خلال برنامج «رامز مجنون رسمي»:«أنا رجعت بيتي وهقعد في الأهلي حتى لو هشيل كور».
وقع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
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