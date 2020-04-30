شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا في رامز مجنون رسمي: «طارق حامد هو اللي شتمني في مباراة السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، ضيفا على رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».

وتحدث «كهربا» في البرنامج، عن واقعة مباراة القمة الماضية في السوبر المصري، قائلا: «طارق حامد هو اللي شتمني أنا دخلت عليه جامد في الأول لكن لم أوجه أي سُباب له».