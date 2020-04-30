شكرا لقرائتكم خبر عن «ريفالدو»: «رهبة ميسي» سبب فشل الصفقات الكبيرة في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث النجم البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، عن معاناة برشلونة من مشكلة مع التعاقدات الكبيرة مؤخرًا، وكذلك إمكانية نجاح مواطنه ويليان في النادي الكتلوني.

وقال ريفالدو، في حوار مع Betfair: «ويليان ارتبط في الماضي ببرشلونة وأعتقد أنه يمكنه أن يبلي بلاءً حسنًا هناك بفضل شخصيته وقدرته على صنع الفارق في اللحظات المهمة».

وأضاف أفضل لاعب في العالم سابقًا: «في السنوات القليلة الماضية وقع برشلونة مع بعض اللاعبين الكبار كأنطوان جريزمان، الذين لم يقدموا بعد أفضل مستوياتهم بوجود ليونيل ميسي بجوارهم، ربما كانت المسؤولية والضغط أكثر مما يمكنهم تحمله».

وتابع: «لا أعلم كيف ستسير الأمور مع ويليان، ولكن ما أقترحه هو أن برشلونة في حاجة لدراسة تعاقداتهم ذات المبالغ الكبيرة بشكل متأني إذ لم تسر الأمور بشكل جيد مؤخرًا معهم في سوق الانتقالات».

وأوضح بطل العالم 2002 مع السيليساو أن لاعبي برشلونة «يبدو أنه يشعرون بالرهبة في وجود ميسي وهذه مشكلة يعاني منها النادي مؤخرًا. على النادي أن يقيم بعناية شخصية اللاعب وإماكنية نجاحه وفرض نفسه في الكامب نو».

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