شكرا لقرائتكم عودة الدوري الكولومبي محتملة في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الرياضة في كولومبيا يوم الخميس إن دوري المحترفين لكرة القدم في البلاد يمكن استئنافه بدون جماهير في أغسطس أو سبتمبر المقبلين في حال نجحت دول أخرى في استئناف مسابقاتها.

وقال إرنستو لوسينا وزير الرياضة، الذي اعترف قبل 24 ساعة بأنه من غير المرجح عودة المباريات بحضور الجماهير هذا الموسم، إن المسؤولين حريصون على عودة المباريات من جديد بمجرد تلبية معايير الصحة والسلامة وسط جائحة كوفيد-19.

Advertisements

وقال لوسينا أمام لجنة بالكونغرس في بوغوتا "السؤال الأبرز هو متى سيبدأ الدوري مرة أخرى ولا أريد أن أكون غير مسؤول لكني أود القول إنه يمكن استئناف المسابقة في أغسطس أو سبتمبر". وأضاف في تصريحات نقلتها محطة (أر.سي.إن) الإذاعية المحلية "نأمل مشاهدة أمثلة لبطولات محلية في دول اخرى ومعرفة كيفية سيتعاملون مع الأمر وحينها يمكننا السير على خطاهم". ومن ضمن الخيارات المطروحة خوض المباريات المتبقية في الدوري في مدينة أو مدينتين فقط.

وتأتي تصريحات لوسينا بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأنه حتى استئناف المباريات بدون جماهير غير قابل للتنفيذ بسبب العدد الضخم من الاختبارات الضرورية لحماية المئات من أعضاء فرق الدعم في الأندية والملاعب.

وتنفذ الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد حتى 11 مايو المقبل وقد علقت كافة الأحداث العامة بما في ذلك بطولات كرة القدم للرجال والسيدات. وسجلت كولومبيا 6211 حالة إصابة بكوفيد-19 و278 حالة وفاة حتى الآن.