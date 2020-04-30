كهربا: عدت للأهلي "بيتي".. وملتزم بكل القرارت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أشار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه سعيد بعودته لبيته مرة أخرى، مؤكدا بأنه يلتزم بكل قرارات الجهاز الفني.
وقال كهربا خلال استضافته في برنامج رامز مجنون رسمي:" أنا أهلاوي وسعيد بالعودة إلى بيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق".
وأضاف:" أنا ملتزم مع الفريق بكل القرارات، سواء ألعب أم أجلس على الدكة، وانا أهلاوي أحسن كتير."
وعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لللأهلي بعد أن لعب في صفوفه بالناشئين، قادما من أفيش البرتغالي في يناير الماضي، وبعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف.
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