محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رابطة الدوري الفرنسي قامت بالتصويت على إنهاء الموسم الكروي 2019- 2020 وكذلك دوري الدرجة الثانية.
وأضافت صحيفة ليكيب أنه بعد قرار رابطة الدوري الفرنسي فإن فريق باريس سان جيرمان سيتوج بطلا للنسخة الحالية من الدوري، فيما تأهل مرسيليا ورين إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وفي نفس السياق سيهبط كل من تولوز وأميان إلى دوري الدرجة الثانية فيما سيحصد كل من لوريان ولنس بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في النسخة المقبلة من البطولة.
وكانت بطولة الدوري الفرنسي شأنها شأن باقي البطولات في العالم قد تم تعليقها في مارس الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وكان باريس يحتل المركز الأول متقدمًا على مارسيليا بفارق 12 نقطة.
وكان إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عدم قدرة البلاد على استكمال الموسم الجاري وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وكان ذلك من خلال مؤتمر صحفي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء الموسم.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.