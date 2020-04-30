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بعد إنهاء الموسم.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رابطة الدوري الفرنسي قامت بالتصويت على إنهاء الموسم الكروي 2019- 2020 وكذلك دوري الدرجة الثانية.

وأضافت صحيفة ليكيب أنه بعد قرار رابطة الدوري الفرنسي فإن فريق باريس سان جيرمان سيتوج بطلا للنسخة الحالية من الدوري، فيما تأهل مرسيليا ورين إلى في الموسم المقبل.

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وفي نفس السياق سيهبط كل من تولوز وأميان إلى دوري الدرجة الثانية فيما سيحصد كل من لوريان ولنس بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في النسخة المقبلة من البطولة.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي شأنها شأن باقي البطولات في العالم قد تم تعليقها في مارس الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس وكان باريس يحتل المركز الأول متقدمًا على مارسيليا بفارق 12 نقطة.

وكان إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عدم قدرة البلاد على استكمال الموسم الجاري وذلك بسبب تفشي وكان ذلك من خلال مؤتمر صحفي

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