برشلونة يتجه إلى خفض رواتب لاعبيه في الموسم المقبل

يتجه نادي برشلونة الإسباني، إلى خفض رواتب كبار لاعبيه خلال الموسم المقبل أيضاً، نتيجة للتأثر المالي الشديد من توقف النشاط جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، أن الميزانية
وأضافت، أن نسبة التخفيض التي تم الاتفاق عليها للرواتب خلال الموسم الحالي وهي 70%، لن تكون الأخيرة بسبب الوضع الاقتصاد الحالي.
يذكر أن أندية كرة القدم الإسبانية، سوف تعود إلى التدريبات مجدداً من مقراتها الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم يتحدد فيه توقيت عودة المنافسات ذاتها.
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