رسمياً .. باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بصفة رسمية اليوم الخميس، تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري، على الرغم من عدم اكتمال المنافسات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واعتلى الفريق الفرنسي صدارة ترتيب جدول المسابقة قبل فترة التوقف بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا صاحب الوصافة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، إلغاء منافسات دوري كرة القدم، وغيره من الأنشطة

كانت دولة هولندا أيضاً قد سبق لها إلغاء منافسات الدوري هناك، وعدم تحديد الفريق البطل، بالرغم من تصدر فريق أياكس أمستردام لجدول الترتيب قبل فترة التوقف.

دوري كرة القدم، وغيره من الأنشطة الرياضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.كانت دولة هولندا أيضاً قد سبق لها إلغاء منافسات الدوري هناك، وعدم تحديد الفريق البطل، بالرغم من تصدر فريق أياكس أمستردام لجدول الترتيب قبل فترة التوقف.

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