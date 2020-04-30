الأولمبية تناقش خطط استعدادات الاتحادات للمرحلة القادمة

عقد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مع اتحادات الجودو وألعاب القوى والفروسية لمناقشة خطة الاستعدادات المتوقعة في الفترة القادمة.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب جميع الاتحادات من أجل تجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفني للمنتخبات والبطولات والدعم المالي المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم في مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.

حضر الإجتماعات اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومثل اتحاد الجودو مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومثل اتحاد ألعاب القوى سيف شاهين رئيس مجلس إدارة الاتحاد وحضر ممثلا عن

وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة وعبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية حيث عقد كل اجتماع مع كل اتحاد بشكل منفرد وناقش كافة التفاصيل الخاصة بالفترة الحالية والقادمة.

تستمر الاجتماعات خلال الأسبوع القادم مع باقي الاتحادات في سلسة اجتماعات هامه بهدف وضع تصور عام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط حتى يتم اعداد تصور شامل وكامل لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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جاء توجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الإستفادة من الفترة الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كرونا لتجهيز الخطط المتوقعه لمواجهة الفترة القادمة وكل الاحتمالات والتصورات لتكون جميع الاتحادات جاهزة بخطط لإستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن تجهيز الخطط المتوقعه مبكرا مهم لجميع الاتحادات حتى نكون مستعدون للفترة القادمة ومعرفة مطالب الاتحادات والخطط المتوقعة وهذا تحرك مهم للرياضة المصرية لمواجهة المرحلة القادمة بشكل مدروس ومعتمد حتى نستعد جيدا لاستئناف النشاط الرياضي ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو الذي تم تأجيلها للعام القادم.

وأضاف المهندس هشام حطب كل هذه المناقشات والاجتماعات مع الاتحادات سيتم عرضها على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ومناقشتها قانونيا وماليا وفنيا وإداريا لإعتمادها مبكرا حتى نستعد لكل الظروف القادمة.