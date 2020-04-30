صراع بين الهلال والأهلي والاتحاد لضم نجم الوحدة السعودي

دخلت أندية الهلال والأهلي والاتحاد السعودية في صراع من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي أنسيميلو لاعب فريق الوحدة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأكدت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم الخميس أن الثلاثيالسعودي يسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مع الوحدة خلال الموسم الحالي.
وأشارت الأنباء على تقدم وكيل أعمال اللاعب البرازيلي لإدارة الوحدةبفسخ عقد اللاعب مع الفريق من أجل إتاحة الفرصة له بالانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت الصحيفة في تقريرها إلى سعي إدارة الوحدة لإقناع اللاعب بتجديد عقده مع النادي بعد المستوى الجيد الذي قدمه أملا في الحفاظ على قوام الفريق.
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