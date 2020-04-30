ياسر أيوب: صالح سليم كان سيكتب مذكراته بالفيديو لأحد القنوات المشفرة

كشف الدكتور ياسر أيوب عن أحد الأسرار المهمة في حياة الراحل صالح سليم نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق . وقال أيوب في تصريحاته مع أحمد شوبير خلال البرنامج الإذاعي " الوش الثاني " : صالح سليم كان سيكتب مذكراته بالفيديو لأحد القنوات المشفرة، وجاء العرض له بشيك على بياض ". البرنامج الإذاعي " الوش الثاني " : صالح سليم كان سيكتب مذكراته بالفيديو لأحد القنوات المشفرة، وجاء العرض له بشيك على بياض ". وأضاف أيوب: " وقتها فكر صالح سليم في طلب مقابل مادي كبير ويتبرع به للنادي الأهلي، لكني أقنعته بإذاعة المذكرات للتلفزيون المصري وبالمجان من أجل جمهور الأهلي ولكنه توفى قبل تصويرها ".

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