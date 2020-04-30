الصحة الإسبانية تُعطي تعليماتها الأخيرة لأندية الليجا قبل استئناف التدريبات

وافقت السلطات الصحية الإسبانية، على استئناف بعض الأنشطة الرياضية في إسبانيا وعوة التدريبات من المقرات لأندية كرة القدم بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واجتمع ممثلو الرياضة الإسبانية مع اتحاد كرة القدم، ورابطة

الدوري هناك، من أجل إخطارهم بالتعليمات النهائية للجهات الصحية قبل استئناف التدريبات الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد منظومة كرة القدم الإسبانية إلى تحاليل خاصة بكشف فيروس كورونا بداية من الرابع من مايو المقبل والانتظار فترة 48 ساعة، قبل العودة إلى التدريبات.وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ممثلي الرياضة شددوا، على الأطقم الطبية للأندية بمتابعة مستجدات الوضع، وحالات اللاعبين وسرعة الإبلاغ عن أي أمور غير مألوفة،طبقاً للتعليمات الوزارية الصادرة.