وافقت السلطات الصحية الإسبانية، على استئناف بعض الأنشطة الرياضية في إسبانيا وعوة التدريبات من المقرات لأندية كرة القدم بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
واجتمع ممثلو الرياضة الإسبانية مع اتحاد كرة القدم، ورابطة
ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد منظومة كرة القدم الإسبانية إلى تحاليل خاصة بكشف فيروس كورونا بداية من الرابع من مايو المقبل والانتظار فترة 48 ساعة، قبل العودة إلى التدريبات.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ممثلي الرياضة شددوا، على الأطقم الطبية للأندية بمتابعة مستجدات الوضع، وحالات اللاعبين وسرعة الإبلاغ عن أي أمور غير مألوفة،طبقاً للتعليمات الوزارية الصادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية تُعطي تعليماتها الأخيرة لأندية الليجا قبل استئناف التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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