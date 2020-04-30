وزير الرياضة الإيطالي: إلغاء الموسم الكروي سيكون في هذه الحالة

قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا اليوم الخميس إن الحكومة ستلغي الموسم الحالي من منافسات كرة القدم في حالة واحدة.

ألمح الوزير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي للعبة حول معايير السلامة لمنع انتشار

العدوى بفيروس كورونا سوف يتسبب في الغاء الموسم الكروي.

وقال سبادافورا في تصريحات تليفزيونية: اللجنة العلمية الحكومية تجتمع خلال هذه الأيام مع الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري من أجل

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مناقشة البروتوكول الصحي المقدم.

وأضاف: إذا جرى التوصل إلى اتفاق سوف تُستأنف التدريبات وسيكون لذلك أثر إيجابي في احتمالات استئناف المنافسات وإلا، ستقرر الحكومة إلغاء الموسم، بسبب حالة الطوارئ العالمية.

يذكر أنه في حالة إلغاء موسم الدوري الإيطالي، ستبلغ الخسائر المتوقعة أكثر من 700 مليون يورو (5ر760 مليون دولار).