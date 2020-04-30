فحوصات على لاعبي الدوري الألماني لكشف كورونا

أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن فحوص فيروس كورونا ،سوف تجرى للاعبي مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من اليوم الخميس. وذلك في اطار دليل النظافة والسلامة المقدم من الرابطة ضمن المساعي للحصول على الموافقة لاستئناف منافسات الموسم عبر إقامة المباريات بدون جمهور اعتبارا من مايو المقبل. المقبل. وجاء إعلان الرابطة بعدما ذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية عبر موقعها الالكتروني مساء الأربعاء، أن الأندية ستكون بحاجة إلى إجراء جولتين من تلك الفحوص كي تتمكن من استئناف التدريبات الجماعية.

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