ياسر أيوب يعلن تشكيل أول منتخب لمصر في التاريخ

كشف الدكتور ياسر أيوب عن أسماء تشكيل أول منتخب لمصر تم تشكيله في عام 1920 بمناسبة مرور 100 عام على ذكرى تشكيله. وتم التشكيل كل من: كامل طه ومحمد السيد وعبد السلام حمدي وعلي حسني ومحمد صبري وجميل عثمان وحسين حجازي وتوفيق عبد الله والسيد أباظة وزكي عثمان وحسن علوبة ومحمد صبحي العتربي ورياض شوقي ومحمود مختار صقر وعباس صفوت ومحمد خيري ومدرب الفريق محمد صبحي وتوفيق عبد الله (لاعب ومدرب). الله والسيد أباظة وزكي عثمان وحسن علوبة ومحمد صبحي العتربي ورياض شوقي ومحمود مختار صقر وعباس صفوت ومحمد خيري ومدرب الفريق محمد صبحي وتوفيق عبد الله (لاعب ومدرب).

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