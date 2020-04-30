أحمد صلاح حسني يشكر تامر مرسي على دراما رمضان هذا العام

وجه الفنان أحمد صلاح حسني الشكر للمنتج تامر مرسي على شكل الدراما الذي تم تقديمه في شهر رمضان هذا العام .

وقال حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف

إم إن الدراما هذا العام راقية وتقدم محتوى محترم للمشاهد .

وأعرب حسني عن سعادته بالمردود الإيجابي لمسلسل "الفتوة" الذي يقدمه في رمضان هذا الموسم .