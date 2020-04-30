نادي مانشستر سيتي والمعروف بلقب “المواطنين” هو نادي كرة قدم إنجليزي ويعتبر من أكثر الأندية نجاحا فى إنجلترا، وكانت الفترة الأكثر نجاحا للنادي أواخر الستينيات وبداية السبعينيات ففاز بدوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية، وذلك تحت قيادة المدربين “جو ميرسر ومالكوم أليسون”، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تأسس النادي عام 1880 بأسم “سينت ماركس”، وفى يوم 16 أبريل عام 1894 تم تغيير اسم النادي الى مانشستر سيتي، ليصبح هذا التاريخ هو عيد ميلاد تأسيس النادي، ويتخد من مدينة مانشستر مقراً له، ويستضيف النادي مبارياته على ملعب مدينه مانشستر ويُعرف بأسم “ملعب الاتحاد“.

يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي مانشستر سيتي الى عام 1899 عندما فاز بدوري الدرجة الثانية، أما اللقب القاري الوحيد الذي فاز به السيتي فيرجع الى عام 1970 عندما تُوج بكأس الكؤوس الأوروبية.

يذكر ان مانشستر سيتي استطاع ان يحقق جميع الألقاب المحلية الثلاث موسم 2018-19 بقيادة المدرب الاسباني “بيب جوارديولا“، (الدوري الممتاز وكأس الرابطة المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي)، ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية التاريخية خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية.

سجل بطولات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (محلياً)

دوري الدرجة الأولي الإنجليزي “التشامبيونشيب”

فاز مانشستر سيتي بدوري الدرجة الأولي 7 مرات أعوام: (1899، 1903، 1910، 1928، 1947، 1966، 2002).

دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي بدوري الدرجة الثالثة مرة عام: (1999).

كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات أعوام: (1904، 1934، 1956، 1969 ،2011، 2019).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فاز مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 6 مرات أعوام: (1970، 1976، 2014، 2016، 2018، 2019).

درع الاتحاد الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي 6 مرات أعوام: (1937، 1968، 1972، 2012، 2018، 2019).

سجل بطولات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (أوروبياً)

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج مانشستر بكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة عام: (1970).