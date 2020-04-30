هدرسفيلد يُلزم الاهلي ورمضان صبحي بتجديد عقده أولاً!

وافقت إدارة نادي هدرسفيلد الإنجليزي على عرض الاهلي بتجديد إعارة الجناح الأيسر المتألق “رمضان صبحي” حتى نهاية موسم 2021/2020، بشرط أن يُجدد اللاعب تعاقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين.

وينتهي عقد رمضان صبحي مع هدرسفيلد في 30 يونيه 2021، وتود إدارة الفريق القابع في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” بقاء اللاعب على ذمة النادي حتى عام 2023، على أمل عودته عند تأهل الفريق للبريميرليج من جديد.

وأخبرت إدارة هدرسفيلد وكيل أعمال رمضان صبحي “نادر شوقي” بضرورة تمديد العقد لموسمين آخرين في سبيل ترك اللاعب للأهلي حتى يونيه 2021.

وسعت إدارة الأهلي في بداية المفاوضات لشراء عقد رمضان صبحي وإعادة تسويقه من جديد لأحد أندية الدوريات الخمس الكبرى، غير أن هدرسفيلد قام بتعجيز مدير التعاقدات “أمير توفيق” بطلب مبلغ وصل إلى 9 ملايين يورو.

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وإذا ما وافق رمضان صبحي على تمديد عقده أولاً مع هدرسفيلد، ستتم إعارتهم إلى الأهلي مقابل مليوني يورو على الأقل.

وأبرم هدرسفيلد العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2019 مثل ضم هداف هال سيتي “فريزر كامبل” ونجم دفاع ليستر سيتي “داني سيمبسون”.

كما أضاف لهم قلب دفاع أستون فيلا “تومي إلفيك”، وجناح مونبلييه “إيزاك مبينزا”، وظهير بوروسيا دورتموند “هيربيرت بوكخورن”.

ويأمل رئيس النادي “فيل هودكينجسون” في أن تؤتي تلك التعاقدات ثمارها ويعود هدرسفيلد إلى البريميرليج في عام 2021 أو 2022 على أبعد تقدير.