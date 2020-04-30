رابطة الدوري الفرنسي تمنح باريس سان جيرمان لقب “المسابقة الملغية”!

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي منح حامل اللقب “باريس سان جيرمان” لقب مسابقة الدوري التي ألغيت بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر باريس سان جيرمان منافسات الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام ستراسبورج.

ويتفوق باريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وعُقد اجتماعًا بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة للعمل على تحديد هوية بطل الدوري، وهوية الأندية المتأهلة إلى المسابقات القارية، والأندية الصاعدة من الليج 2 إلى الليج 1.

وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي مع الرابطة، بعد 48 ساعة فقط من اتخاذ رئيس الوزراء الفرنسي “إدوارد فيليب” لقرار رسمي بإلغاء كافة التجمعات بما في ذلك الرياضية حتى شهر سبتمبر 2020.

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وقررت رابطة الدوري الفرنسي بالاتفاق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اعتماد الترتيب الحالي للدوري، بحيث يتم تتويج باريس سان جيرمان بلقب المسابقة، والسماح بمشاركة مارسيليا في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وترك رين يخوض المباريات الفاصلة المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقررت الرابطة كذلك تأهل ريمس ونيس وليل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، إذا لم تُستكمل مسابقة كأس فرنسا هذا الموسم، حيث تُحدد متأهلاً واحدًا إلى الدوري الأوروبي.

وكان القرار الأصعب للرابطة بإنزال الثلاثي “أميان وتولوز ونيم” إلى دوري الدرجة الثانية، رغم أن هناك فرصة حقيقية أمام أميان للبقاء، نظرًا لابتعاده بفارق 3 نقاط فقط عن سانت إتيان صاحب المركز الـ 17.

وبهذه القرارات سيتأهل كل من “لوريان ولانس وأجاكسيو” لليج آ، لاحتلالهم المراكز الثلاث الأولى في دوري الدرجة الثانية.