أونانا يلمح باستعداده للعودة إلى برشلونة حال رحل شتيجن أو نيتو

اعترف الحارس الدولي الكاميروني “آندري أونانا” باستعداده لأخذ الخطوة التالية في مسيرته الكروية، بترك ناديه الحالي أياكس أمستردام خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقضى أونانا الخمس سنوات الماضية بين صفوف أياكس أمستردام بعد رحيله عن برشلونة، حيث نشأ وترعرع في أكاديمية لاماسيا.

وقدم أونانا مستوى مُبهر مع أياكس على الصعيدين المحلي والقاري، وكان سببًا من أسباب تألق الفريق في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2018، كما قاد أياكس للتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام مانشستر يونايتد عام 2017.

وقال أونانا لصحيفة sport wereld الهولندية “أنا سعيد جدًا في أياكس أمستردام وممتن جدًا لكل ما فعله النادي معي. لا تفهمونني بشكل خاطيء، لكن مرت خمس سنوات وحان وقتي لاتخاذ الخطوة التالية”.

وألمح أونانا إلى رغبته المُلحة في العودة إلى برشلونة من جديد، لكنه لم يُصرح بتلك الرغبة بشكل علني بسبب وجود الحارس الألماني “آندريه تير شتيجن”.

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وقال الحارس “لقد مرت خمس سنوات رائعة هنا، ولا أعرف حتى الآن ما الذي سيحدث، لكن طموحاتي واضحة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد 3 أسابيع من تقرير نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية يؤكد حسم إدارة برشلونة لصفقة أونانا تمهيدًا لبيع شتيجن للعملاق البافاري “بايرن ميونخ”.

ويواجه شتيجن مشاكل مع تجديد تعاقده الذي سينتهي بحلول صيف 2022، وحتى الآن لم يوافق على توقيع عقد جديد، وسط اهتمام جاد من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وفي الوقت نفسه، يخطط برشلونة لوضع الحارس الاحتياطي “نيتو” في سوق الانتقالات، وسيكون بديله هو الكاميروني أونانا، الذي يرغب في العودة إلى برشلونة، حتى لو كان الرقم 2 في الفريق – حسب قول صحيفة سبورت-.