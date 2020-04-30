حازم إمام: اعتذار مرتضى منصور لن يُغير موقفي!

استبعد أسطورة نادي الزمالك وبطل كأس أمم أفريقيا 1998 “حازم إمام” خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفريق طفولته حتى لو تقدم له مرتضى منصور بالاعتذار على كل ما اقترفه في حقه على مدار السنوات الماضية.
وتعرض حازم إمام لجملة من الانتقادات اللاذعة من مرتضى منصور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن منه من دخول النادي، رغم تاريخ عائلته المرتبط بشكل وثيق بتاريخ الزمالك.
ويفضل حازم إمام مواصلة الابتعاد عن العمل العام الذي اعتزله عقب الإخفاق الكبير لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.
واستقال “الثعلب الصغير” من منصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في صيف العام الماضي، بسبب توديع المنتخب الأول من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا التي استضافتها البلاد.
وأشار حازم إمام إلى أن اعتذار الرئيس الحالي للزمالك “مرتضى منصور” لن يُغير موقفه من خوض أي تجربة جديدة تتعلق بالعمل العام خلال حديث متلفز نهاية هذا الأسبوع.
وقال حازم إمام في حديثه لقناة أون تايم سبورت “حتى لو اعتذر الرئيس مرتضى منصور عن كل ما فعله معي خلال السنوات الماضية، لن أترشح أيضًا”.
وأضاف “ليست لديّ أي نية في الترشح أو العمل العام في الوقت الراهن”.
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