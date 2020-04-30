رياضة | فلايني يقرض فريقه السابق 3 ملايين يورو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فلايني يقرض فريقه السابق 3 ملايين يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقرض لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته ستاندار لياج الذي يعاني راهناً صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف محلية الخميس.



ويسير فلايني (32 عاماً)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني راهناً ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند الألماني الذي استثمر أيضاً في الشركة المالكة للنادي إيموبيليار ستاندار دو لياج.

وبحسب يومية لا درنيير أور، امتلك فيتسل أخيراً 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 أبريل (نيسان) تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار لعدم ملاءته مالياً، وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات إلى درجات الهواة.