رياضة | منافسة تركية لخطف نجم الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر منافسة تركية لخطف نجم الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت منافسة تركية في الفترة الأخيرة للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن كل من نادي غازي عينتاب ونادي طرابزون سبور التركيان يريدان ضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن مسئولو نادي غازي عينتاب تواصلوا مع وكيل بن شرقي لمحاولة إقناعه بالموافقة على انضمام اللاعب إلى النادي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي الزمالك قد لا يمانع في رحيل بن شرقي إلى أوروبا في نهاية الموسم الجاري ولكن مقابل مبلغ مالي ضخم.