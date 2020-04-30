رياضة | شادي محمد يعلن خطأه في طريقة مساندة طاهر بانتخابات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شادي محمد يعلن خطأه في طريقة مساندة طاهر بانتخابات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف شادي محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق، بخطأه عندما شارك في حملة محمود طاهر الانتخابية لرئاسة القلعة الحمراء.

وأكد مدافع الأهلي، أنه أخطا في الطريقة التي ساند بها المهندس محمود طاهر، شكلًا وموضوعًا.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "اعترف اني اخطأت في الطريقة التي ساندت بها محمود طاهر، في الانتخابات الماضية".

واختتم "ما فعلته لا يليق بكابتن النادي الأهلي، ولو عاد بي الزمن لن اساند طاهر، بتلك الطريقة".