رياضة | بيراميدز يحسم مصير عمر جابر من الرحيل إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مصير عمر جابر من الرحيل إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني بيراميدز مصير الدولي المصري عمر جابر الظهير الأيمن للفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض تشاتشيتش رحيل جابر عن بيراميدز إلى الزمالك ناديه السابق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا حاجة الفريق إلى جهوده.

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ويريد نادي الزمالك استعادة لاعبه السابق مرة أخرى خلال الموسم المقبل، كما يسعى جابر للعودة مجدداً للزمالك.

ودخل مسؤولو النادي الأبيض في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في بيراميدز لاستعادة جابر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مصادر مقربة من نادي بيراميدز، أن تشاتشيتش متمسك ببقاء اللاعب داخل الفريق، وعدم رحيله للزمالك بأي ثمن.