رياضة | الحكومة الإيطالية تدرس إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية تدرس إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادادور، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشأن بروتوكول لاستئناف التدريبات، وإلا فإنها ستأمر بإلغاء مسابقة الدوري الايطالي (ٍسيري آ) موسم 2019-2020.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة راي الايطالية: "اللجنة الفنية العلمية تجتمع هذه الأيام مع أطراف عديدة في عالم كرة القدم، ليس فقط مع الاتحاد، لبحث البروتوكول الذي تم تقديمه إلينا. لو توصلنا لاتفاق، يمكن استئناف التدريبات وسيكون هذا إيجابياً لاستئناف محتمل للمسابقة".

وأضاف "لو لم يصبح الأمر كذلك، فإنه سيتم إلغاء المسابقة لأسباب الطوارئ الطبية الواضحة".

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وأشار إلى أنه في حال إلغاء المسابقة، فإن الحكومة ستتحمل مسئولياتها، وطالب بالتوقف عن الأمور الجدلية، لأن كرة القدم في النهاية يجب أن تكون رمزاً "لعدم القلق والمتعة والتسلية".

وتعتبر الحكومة أن البروتوكول المقدم من الاتحاد قبل أسبوعين والذي يطالب فيه باستئناف التدريبات 4 مايو (آيار) غير كاف، وحظرت السلطات الأنشطة في المراكز الرياضية للاندية حتى 18 مايو |(آيار).

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا قد رفض إلغاء السيري آ وقال إن إلغاء الموسم سيتسبب في خسائر نحو 700 مليون يورو على الأقل.