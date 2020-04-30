رياضة | شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع القيعي ودوره في حملة طاهر الانتخابية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شادي محمد يكشف حقيقة خلافه مع القيعي ودوره في حملة طاهر الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن وقوفه بجانب المهندس محمود طاهر في الانتخابات الأخيرة، لم يكن من أجل فرصة عمل.

وأضاف شادي: "أنا كنت شغال في قناة الأهلي من وقت وجود كابتن حسن حمدي، والمهندس محمود طاهر مالوش دخل بوجودي داخل القناة".

وتابع مدافع الأهلي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "المهندس محمود طاهر عمره ماكلمني ولا طلب مني أي حاجة".

واختتم: "لم يخرج من أي اتهام أو غلط في المهندس عدلي القيعي، أنا بعتبره هو النسر اللي جوه لوجو النادي الأهلي من شدة حبه وقتاله في الدفاع عن النادي فإزاي أنا هغلط في شخصية عظيمة زي دي".