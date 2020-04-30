رياضة | صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد يعتبر من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إيفرتون أعرب عن إستعداده للتعاقد مع النجم الكولومبي وأنه عرض عليه عقدًا تبلغ مدته 4 سنوات كما أن أندية آرسنال وتشيلسي وولفرهامبتون مهتمون بالتوقيع معه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد لن يتخلى عن خيمس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا بأقل من 40 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خيمس رودريجيز إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني ولم يحظى النجم الكولومبي اللغب بشكل أساسي في الموسم الحالي قبل توقف النشاط الرياضي.