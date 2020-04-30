رياضة | 5 لاعبين خارج الأهلي في الصيف.. أبرزهم "العفيجي" و"المشاغب"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين خارج الأهلي في الصيف.. أبرزهم "العفيجي" و"المشاغب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، خاصة بعد توقف بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

ويتسعرض موقع «الخليج 365 الرياضي» لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل وإليكم التفاصيل:-

1- وليد أزارو

الراحل الأول عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي.

المدرب السويسري رنيه فايلر أعلن مؤخرا نيته في عدم عودة أزارو في الموسم الجديد نظراً لعدم صلاحية المغربي لطريقة لعب الفريق الأحمر.

2- صالح جمعة

الراحل الثاني عن صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل سيكون المشاغب صالح جمعة، الذي أعلن المدرب السويسري رنيه فايلر رغبته في عدم بقاءه.

المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر رفضه استمرار الاعب في الموسم المقبل في عدم حاجته الغنية لخدمات صانع ألعاب الأحمر.

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3- أحمد الشيخ

مشاركات أحمد الشيخ الضئيلة مع الأهلي في الموسمين الماضيين تزيد من فرص رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

فرص تواجد جناح الأحمر في الموسم الجديد ستكون صعبة في ظل اقتناع المدرب رنيه فايلر بما يقدمه الثنائي الأساسي رمضان صبحي وحسين الشحات.

4- جيرالدو

رابع لاعبي الأهلي المحتمل رحيلهم عن صفوف الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري هوا الأنجولي جيرالدو الذي كان قريباً من الرحيل في يناير الماضي.

الأهلي حاول تسويق الأنجولي في الشتاء الماضي، إلا أن محاولات مسئولي الأحمر لم تكلل بالنجاح، بعدما تم الحصول على خدماته مقابل 800 ألف دولار.

5- رمضان صبحي

جناح الأحمر المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أعلن نيته في استكمال مشوار الاحتراف الخارجي بداية من الموسم الجديد وبالتالي لن يتواجد مع الأهلي.

صبحي طلب من جماهير القلعة الحمراء عدم الغضب منه، لأنه يريد مواصلة مشواره في عالم الاحتراف مع ناديه الانجليزي في الموسم الجديد.