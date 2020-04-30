رياضة | تقارير تكشف بطل الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف بطل الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية، أن باريس سان جيرمان سيتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد توصية رابطة الدوري باعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 بسبب أزمة كوفيد-19 اليوم الخميس.

ووفقاً للصحيفة فإن مجلس رابطة الدوري سيصادق على التوصية في وقت لاحق اليوم، ليمنح باريس سان جيرمان لقبه السابع في اخر ثماني سنوات.

ويعني القرار أن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني وستاد رين ثالث الترتيب سيتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع سان جيرمان وسيتأهل ستاد رانس ونيس إلى الدوري الأوروبي.

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وسيهبط أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية فيما سيصعد لوريان متصدر الدرجة الثانية وملاحقه المباشر لانس لدوري الأضواء.

وقال تيلو كيرر مدافع باريس سان جيرمان لموقع النادي على الإنترنت هذا الأسبوع "اعتقد أنه ينبغي تقبل القرارات التي تم اتخاذها في كافة الرياضات والبلاد.

"أعتقد أن الأندية التي تتصدر بطولاتها المحلية حاليا تستحق هذه المكانة. إذا تم اتخاذ قرار بإنهاء الموسم حينها سيكون اللقب مستحقا أيضاً".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رابطة الدوري.