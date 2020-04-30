رياضة | تعافي جدة لاعب برشلونة السابق من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعافي جدة لاعب برشلونة السابق من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لاعب الوسط الإسباني المخضرم، سيسك فابريغاس، أن جدته الكبيرة البالغة من العمر 95 عاماً، هزمت فيروس كورونا المستجد.

وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته أصيبت بالفيروس مع 70% من المتواجدين معها في دار تمريض في بلدة "أرينيس دي مار" في برشلونة.

لكن لاعب آرسنال وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني السابق كتب على تويتر "تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبياً يوم امس!".

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تابع اللاعب البالغ 32 عاماً "جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكناً لولا مساعدة الممرضين والأطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعاً من العيش أفضل في هذه اللحظات الصعبة".

وبقي فابريغاس، بطل العالم وأوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الإغلاق الصحي.

وقرر فابريغاس التنازل عن 30% من راتبه حتى اشعار آخر بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الى تأجيله ايضا تقاضيه لمدة اربعة أشهر، ومساعدة موظفي النادي على تقاضي رواتبهم.