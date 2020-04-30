رياضة | ديوكوفيتش: نأمل أن نعود للعب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ديوكوفيتش: نأمل أن نعود للعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في التنس، بأنه عانى في البداية للتعامل مع الغموض بشأن عودة المنافسات بعد التوقف في مارس (آذار) الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا

وتوقف موسم التنس حتى منتصف يوليو (تموز) على الأقل بسبب الفيروس الذي أصاب 3.19 مليون شخص، وتسبب في وفاة 227 ألف شخص حول العالم.

وقال ديوكوفيتش لمحطة سكاي سبورت إيطاليا "بالنسبة للاعبي التنس من المهم أن يكون الجدول واضحا. ستكون العودة رسمياً يوم 13 يوليو (تموز) ويعتقد كثيرون أنه من الصعب استئناف اللعب في هذا اليوم".

وأضاف "بالنسبة لي من المهم وجود منهج منضبط ولا يمكن أن انتظر إلى هذا اليوم لذا أتدرب يومياً في صالة الألعاب البدنية وأركض في المنزل وألعب مع أطفالي وهذا عمل شاق أيضاً".

وتابع "في البداية كنت مرتبكا من الناحية الذهنية لأن التوقيت لم يكن واضحاً. تحدثت مع فريقي وحاولت التدريب يومياً رغم أنني لا استعد بشكل صارم".

وكان اللاعب الصربي في حالة رائعة قبل توقف الموسم.

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وفاز ديوكوفيتش بكأس اتحاد اللاعبين المحترفين مع صربيا ومدد رقمه القياسي بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة، كما حقق انتصاره الخامس بلقب بطولة دبي.

وألغى الفيروس بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وتغير موعد بطولة فرنسا المفتوحة إلى الفترة بين 20 سبتمبر (أيلول) والرابع من أكتوبر (تشرين الأول) بعد نهاية بطولة أمريكا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش "نحتاح لمتابعة موقف بطولة أمريكا لأننا توقعنا اللعب في أغسطس (آب) وتوجد احتمالات بإلغاء كل البطولات في أمريكا وقد نعود للعب في الخريف.. لنأمل أن نعود للعب".

وحقق ديوكوفيتش 17 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وتفصله ثلاثة ألقاب عن الرقم القياسي لروجر فيدرر.