رياضة | حلم برشلونة يقترب.. الأخطبوط يقرر الرحيل والبلوجرانا الأقرب لضمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حلم برشلونة يقترب.. الأخطبوط يقرر الرحيل والبلوجرانا الأقرب لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاميرون أندريه أونانا حارس مرمي أياكس أمستردام الهولندي، بأنه يرغب في خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلوة.

فبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة أحرز فيها لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاماً و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية ألغيمين داغبلاد: "أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي، لكن حان الوقت كي أتقدم إلى الأمام.. لدي طموحات هامة"، متحدثاً عن "خمس سنوات كبيرة" في أمستردام.

وأشارت تقارير إلى رغبة تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري أياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

وقال وكيله ألبرت بوتينيس: "هناك حركة كبيرة حول أندريه، لم يقدم برشلونة عرضاً رسمياً لأياكس، لكنه عبر لي جدياً عن رغبته، يجب أخذ الوضع الحالي بالاعتبار (تفشي فيروس كورونا المستجد)، يتعين على النادي أن يقوم بتنازلات مالية، لذلك أقترح إشراك أحد حراسه في الصفقة".

وخاض أونانا، المقدّر سعر انتقاله قبل أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" باربعين مليون يورو، 178 مباراة مع أياكس استقبل فيها 158 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.