رياضة | تصريح مثير من مورينيو حول استكمال الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مورينيو حول استكمال الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن شوقه لكرة القدم وقال إنه من مصلحة الجميع استكمال المراحل التسع المتقبية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي مثله كمثل باقي الدوريات حول العالم توقف بفعل فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مورينيو قوله: "إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم".

ولا يرى المدرب البرتغالي أن هناك مشكلة في إقامة المباريات دون جماهير، موضحاً: "أرى أن مباريات كرة القدم لم تقم أبداً دون جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين يشاهدونها".

وأشار: "افتقد كرة القدم، لكن أفضل القول أنني افتقد عالمنا، أعتقد أننا جميعا نشعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، إنها معركة علينا جميعاً خوضها".