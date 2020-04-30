رياضة | مقالب_القطبين (4).. كريم الحسن مدافع "فشنك" اختاره حسن شحاتة وأصابته لعنة "المئوية" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_القطبين (4).. كريم الحسن مدافع "فشنك" اختاره حسن شحاتة وأصابته لعنة "المئوية" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

ماذا قدم الغاني كريم الحسن مع الزمالك؟

نتناول في حلقة اليوم من سلسلة "مقالب_ القطبين" واحد من الصفقات الفاشلة لفريق الزمالك، ألا وهو المدافع الغاني كريم الحسن والذي انضم إلي القلعة البيضاء في صيف عام 2011، قادمًا من نادي هارتس أوف أوك الغاني بناءًا على طلب من حسن شحاتة مدرب الفريق الأبيض وقتها.

جاءت تجربة كريم الحسن مع الزمالك مُخيبة لآمال الجماهير البيضاء، حيث لعب المدافع الغاني 6 أشهر فقط مع الفريق الزملكاوي، ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق، بينما شارك في مباراة أتليتكو مدريد الإسباني الودية في احتفالات الزمالك بالمئوية والتي انتهت بفوز الاتليتي 4 /1، ليرحل بعدها عن صفوف الفريق، ويسقط من ذاكرة الزملكاوية تمامًا.

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بعد رحيله عن مصر تقدم كريم الحسن بالعديد من الشكاوي والقضايا سواء للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المالية لدي القلعة البيضاء، والتي بلغت قيمتها 700 ألف دولار، مما تسبب في أزمات عديدة لمسئولي النادي الأبيض استمرت حتي فترة قريبة.

توجه كريم الحسن إلي الدوري التركي بعد رحيله عن الزمالك ولعب ضمن صفوف فريق أضنة دمير سبور، واستمر معه حتي عام 2013 قبل انتقاله إلي نادي بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، ثم انتقل إلي نادي رادنيكي الصربي.

عاد "الحسن" إلي غانا عام 2015 وانضم لصفوف نادي ليبرتي، وخرج على سبيل الإعارة لنادي المريخ السوداني، وبعد انتهاء إعارته عاد للنادي الغاني مرة أخري.

شارك كريم الحسن في مباراة دولية وحيدة مع منتخب غانا كانت ضد منتخب الأرجنتين في مباراة ودية عام 2009، وشارك لمدة 45 دقيقة، وخسر فريقه بنتيجة 2/0، كما لعب مباراتين مع منتخب تحت 20 عاما ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.