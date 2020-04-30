رياضة | نجوم × رمضان (4).. زلزال "أبوتريكة" يهز القلعة البيضاء ويُهدي الأهلي فوزًا كاسحًا في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (4).. زلزال "أبوتريكة" يهز القلعة البيضاء ويُهدي الأهلي فوزًا كاسحًا في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

أبوتريكة يقود الأهلي لفوز كاسح على الزمالك

بطل الحلقة الرابعة من سلسلة "نجوم × رمضان" هو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، والذي اعتاد على التألق في مباريات شهر الصيام، وخاصة مباريات القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، حيث كان دائم الحضور في "الديربي" بأهدافه المميزة والتي ساهمت في قيادة المارد الأحمر لتحقيق الكثير من الانتصارات المدوية.

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ومن المباريات التي شهدت تألق كبير لـ"أبوتريكة" خلال شهر رمضان المبارك، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين يوم 4 نوفمبر لعام 2004 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان لعام 1425 هجريًا، وانتهت بفوز المارد الأحمر 4 / 2.

وسجل محمد أبوتريكة ثنائية رائعة في شباك الزمالك خلال لقاء القمة الرمضانية بالدقيقتين 32، 51، بينما جاء الهدفين الآخرين عن طريق الأنجولي جيلبرتو، وعماد متعب بالدقيقتين 57، 63، وسجل للزمالك جمال حمزة وعبد الحليم علي من ركلتي جزاء، ليحقق الفريق الأهلاوي فوزًا عريضًا بنتيجة 4 / 2 في مباراة لازالت عالقة في أذهان الجماهير الحمراء.

ويُعد محمد أبوتريكة الهداف التاريخي للأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك وسجل 13 هدفًا يتساوي بها مع مختار التتش أسطورة القلعة الحمراء.

كما سجل "الماجيكو" 6 أهداف في الشباك البيضاء خلال مباريات القمة التي جمعت الفريقين في شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية، آخرها كان عام 2013 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 /1 في دوري أبطال إفريقيا.