الامارات | اتحاد الكرة يختتم ورشة العمل القانونية حول تعديلات اللوائح

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختتم ورشة العمل القانونية حول تعديلات اللوائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم ورشة العمل القانونية التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لمناقشة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد "النظام الأساسي، ولوائح الانضباط، أوضاع وانتقالات اللاعبين، الاستئناف وهيئة التحكيم". وأقيمت الورشة على مدار يومين بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد والإدارات واللجان المعنية إلى جانب ممثلي الأندية، حيث شهدت نقاشاً مطولاً حول التعديلات المقترحة على بعض النصوص القانونية بما يتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري في تصريح صحافي أن الورشة حققت أهدافها وذلك من خلال النقاش الهادف والإيجابي بين المشاركين، حول المقترحات المقدمة، والتي سيتم دراستها بشكل أكبر واستكمال جميع الاجراءات المتبعة بالاتحاد، على أن يتم عرض الصيغة النهائية للبنود والمواد التي طرأ عليها تعديل خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم. وأكد بن هزام حرص اتحاد الكرة على التواصل مع الأندية بشكل دائم ومستمر، بهدف تطوير لعبة كرة القدم بالدولة.

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