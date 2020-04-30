الامارات | على خطى فرنسا.. إيطاليا اقتربت من إعلان إلغاء الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى فرنسا.. إيطاليا اقتربت من إعلان إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2020

قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا اليوم إن الحكومة ستلغي الموسم الحالي من منافسات كرة القدم، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي للعبة حول معايير السلامة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سبادافورا في تصريحات لقناة "راي 3" التليفزيونية العامة اليوم:"اللجنة العلمية (الحكومية) تجتمع خلال هذه الأيام مع الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري؛ من أجل مناقشة البروتوكول الصحي المقدم."

وأضاف:"في حال التوصل إلى اتفاق، سوف تُستأنف التدريبات، وسيكون لذلك أثر إيجابي في احتمالات استئناف المنافسات، وإلا ستقرر الحكومة إلغاء الموسم، بسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية."

وتحدث سبادافورا بشأن الانتقادات الموجهة من بعض أندية الدوري الإيطالي، حيث كان ناديا لاتسيو وروما قد أبديا خيبة أمل إزاء عدم استئناف التدريبات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الذي يشهد تخفيف القيود العامة المفروضة، والسماح للرياضيين في الألعاب الفردية باستئناف التدريبات، بينما يفترض على محترفي الرياضات الجماعية، ومنها كرة القدم، الانتظار حتى 18 مايو، على الأقل، لاستئناف التدريبات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إلغاء موسم الدوري الإيطالي، الذي توقفت منافساته قبل 12 مرحلة من النهاية، ستبلغ الخسائر المتوقعة أكثر من 700 مليون يورو (5ر760 مليون دولار). وقال باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي إنه يقدر كلمات سبادافورا، وعرض التعاون من أجل مصلحة كرة القدم وغيرها من الرياضات.

وأضاف دال بينو "بالطبع، تتطلع رابطة الدوري الإيطالي إلى استئناف اللعب. وإذا كان ذلك ممكنا مع احترام المعايير الصحية، فهذا جيد. وإلا، فسوف نتبع قرارات الحكومة بشكل دقيق، كما نفعل دائما." وتابع :"يمكن للوزير أن يثق في روحنا البناءة، وهو ما أتفق فيه تماما مع (جابرييلي) جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي."

وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من التصريحات التي أدلى بها جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، الذي قال إنه لن يوقع شخصيا على إلغاء الموسم.

وأضاف جرافينا أنه إلى جانب الضرر المالي الهائل، فإن الإلغاء سيثير العديد من القضايا القانونية، وسيسفر ذلك عن قرارات مثيرة للجدل بشأن الألقاب والصعود والهبوط. وأضاف "لكل من يريدون الإلغاء. دعوا الحكومة تقرر الأمر وتفرض ذلك. وأنا دائما سألتزم بالقواعد."

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