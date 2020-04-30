شكرا لقرائتكم خبر عن «فونسيكا» يطلب التعاقد مع نجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المدير الفني لنادي روما الإيطالي، باولو فونسيكا، نجم تشيلسي الإنجليزي بيدرو رودريجيز على رأس أولولياته في التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية القادم. وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن «فونسيكا» عازم على إضافة اللاعب الإسباني صاحب الـ 32 عامًا إلى صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية إذ كان دائمًا من المعجبين بلاعب برشلونة السابق. وسيصبح «بيدرو» حرًا الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع البلوز بختام شهر يونيو القادم، في ظل عدم توصله إلى اتفاق لتجديد العقد مع إدارة النادي. وشارك اللاعب الإسباني في 18 مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم أحرز خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أهداف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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