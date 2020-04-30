شكرا لقرائتكم خبر عن «هامان» يعقد مقارنة بين سانشو ومبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى ديتمار هامان، لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق، على النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو إذ يرى أنه حاليًا قد يكون أعلى اللاعبين قيمة في العالم ولا يتفوق عليه سوى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويجذب «سانشو» حاليًا اهتمام كبار الدوري الإنجليزي إذ يسعى كل من ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال «هامان»، في حوار مع «سكاي سبورتس»: «في بروسيا دورتموند رأينا في الماضي أن بإمكانهم تطوير اللاعبين حين يتاح لهم الوقت، وحين حضر سانشو في البداية عانى من صعوبات في الأشهر القليلة الأولى، ولكن في الـ 12 أو 18 شهرًا الأخرين عليك أن تقول إنه كان على الأغلب أفضل لاعب في الدوري الألماني وأنا لست متفاجئًا بالاهتمام الضخم في إنجلترا لإعادته».

وأضاف لاعب الريدز والسيتيزنز السابق: «كان لدينا في دورتموند عثمان ديمبلي قبل بضعة سنوات قبل ذهابه إلى برشلونة، ولكني نادرًا ما كنت أرى لاعبًا في العقد الأخير يمكنه التفوق على اللاعب أو المدافعين بمهارة خالصة، أرقامه رائعة من ناحية التسجيل والصناعة هذا الموسم أيضًا بينما يتبقى 9 أو 10 مباريات في الموسم».

وتابع «هامان»: «على الأغلب سأضعه على رأس أعلى اللاعبين قيمة مالية، ربما إذا نظرنا إلى كيليان مبابي فقد يكون الوحيد الذي يتفوق في قميته على سانشو حاليًا».

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