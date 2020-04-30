شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا .. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 أعلنت رابطة الدوري الفرنسي رسميا مساء اليوم الخميس إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وكان سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن ملاحقه مارسيليا قبل 10 جولات على نهاية المسابقة ولفريق العاصمة لقاء أقل كذلك. Advertisements وبذلك يتوج سان جيرمان للقب للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخه بشكل عام. وبناء على ذلك القرار فإن سان جيرمان ومارسيليا وستاد رين سيتأهلون رسميا للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا. فيما يهبط من كل من تولوز وأميان أصحاب المركزين الـ20 والـ19 رسميا للدرجة الثانية.

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