شكرا لقرائتكم شادى محمد عن لقب القرن: التشكيك فى الأمر كلام الناس الفاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد قائد النادي الأهلى السابق، إن لقب القرن الإفريقي الذي حصل عليه النادي الأهلى لا مجال للتشكيك فيه.

وأضاف شادي محمد فى تصريحات إعلاميه مع أحمد شوبير فى برنامج أقر واعترف، أن الحديث حول أحقية نادي آخر للقب القرن الإفريقي " كلام الناس الفاضية ".

واستطرد قائلا : البعض بيحاول شحن الجماهير من خلال بث الوهم بإن النادي الأهلى لايستحق لقب نادى القرن .