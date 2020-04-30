شكرا لقرائتكم شادى محمد : لا حقيقة لوجود خلافات مع سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى شادى محمد قائد النادي الأهلى السابق، وجود أية خلافات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى واستنكر تصريحات مصطفى يونس نجم الفريق السابق التى أشار فيها إلى وجود خلافات.

وعلى الجانب الآخر أضاف شادى محمد فى تصريحات إعلاميه مع شوبير فى برنامج أقر واعترف، أنه أخطأ فى حق نفسه فى انتخابات الأهلى الماضيىة ، قائلا : " كابتن الأهلى ميعملش كدة في الانتخابات وكنت لازم أكون محايد " .

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واستطرد قائلا : بعد خسارة محمود طاهر الانتخابات تقابلت مع كابتن محمود الخطيب "وخدنى بالحضن"

وأضاف شادى محمد فى تصريحات إعلاميه مع شوبير فى برنامج أقر واعترف، أنه أخطأ فى حق نفسه، قائلا : " كابتن الأهلى ميعملش كدة في الانتخابات وكنت لازم أكون محايد " .

واستطرد قائلا : بعد خسارة محمود طاهر الانتخابات تقابلت مع كابتن محمود الخطيب "وخدنى بالحضن"