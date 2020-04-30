شكرا لقرائتكم شبانة يكشف في لايف اليوم السابع عن صفعة الأهلي للإسماعيلي بعد الفوز بدوري 2002 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد شبانة في لايف عبر صفحة اليوم السابع ، أن النادي الأهلي انتقم من فريق الإسماعيلي بعد فوز الدراويس بلقب بطولة الدوري في 2002 في بطولة كانت الأمتع و التي شهدت الفوز التاريخي للأهلي 6 / 1 على الزمالك و تعادل الأهلي و الإسماعيلي 4 / 4 في مباراة من اللقاءات الأمتع كرويا على مدار تاريخ الدوري المصري. كشف محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " : أن الأهلي إنتقم من الإسماعيلي بعدها عقب الفوز ببطولة دوري 2002 وهي خطف اللاعبين و النجوم الكبار الذين حققو اللقب مع الإسماعيلي و هم محمد بركات و سيد معوض و إسلام الشاطر و أحمد فتحي و عماد النحاس و محمد عبدالله ليكون أكبر إنتقام من الأهلي للإسماعيلي ويحقق هؤلاء اللاعبين بطولات الأهلي في السنوات التالية. Advertisements https://www.facebook.com/watch/live/?v=2738649846262322&ref=watch_permalink كما علق محمد شبانه على إبراهيم سعيد لاعب الأهلي الذى أطلق تصريح بأنه متفاجئ من قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب من تواجد محسن صالح في اللجنة الفنية خاصة أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل وخلافه الدائم من قيادات الأهلي ، حيث أكد شبانه أن الإختلاف في وجهات النظر في كرة القدم أمر عادي و طبيعي و محسن صالح من نجوم الأهلي القدامي.

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