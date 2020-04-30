شكرا لقرائتكم شادى محمد: عدلى القيعى يمثل النسر على شعار الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدح شادى محمد قائد الأهلى السابق، المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى، قائلا : " عدلى القيعى يمثل النسر على شعار الأهلى ". وكان شادى محمد قد دخل فى خلاف حاد مع القيعي أثناء انتخابات النادي الأهلى السابقة واتهمه بالتربح من منصبه. وأضاف شادى محمد، أن ما دار فى انتخابات النادي الأهلى الماضية لم يؤثر على علاقته بأي طرف فى الانتخابات . وأضاف شادى محمد فى تصريحات إعلاميه مع شوبير فى برنامج أقر واعترف، أنه أخطأ فى حق نفسه، قائلا : " كابتن الأهلى ميعملش كدة في الانتخابات وكنت لازم أكون محايد " . Advertisements واستطرد قائلا : بعد خسارة محمود طاهر الانتخابات تقابلت مع كابتن محمود الخطيب "وخدنى بالحضن"

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