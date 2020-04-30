شكرا لقرائتكم شادى محمد: مستعد أدفع ملايين علشان ارجع ألعب مباراة تانى بقميص الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد قائد النادي الأهلى السابق فى تصريحات إعلامية مع أحمد شوبير، إنه يتمنى ولو تعود الأيام لأرتدى قميص النادى الأهلى مرة أخرى، قائلا : " نفسى أدفع ملايين علشان ارجع ألعب مباراة تانى بقميص الأهلى".

وأضاف قائد النادي الأهلى السابق، أن لقب القرن الإفريقي الذي حصل عليه النادي الأهلى لا مجال للتشكيك فيه.

وتابع شادي محمد ، أن الحديث حول أحقية نادي آخر للقب القرن الإفريقي " كلام الناس الفاضية ".

واستطرد قائلا : البعض بيحاول شحن الجماهير من خلال بث الوهم بإن النادي الأهلى لايستحق لقب نادى القرن .